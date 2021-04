Napoli, report allenamento: palestra per Lobotka, Ospina ancora a parte (Di giovedì 29 aprile 2021) Durante la seduta odierna di allenamento, i giocatori del Napoli Stanislav Lobotka e David Ospina hanno svolto un lavoro individuale. I giocatori del Napoli hanno … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 29 aprile 2021) Durante la seduta odierna di, i giocatori delStanislave Davidhanno svolto un lavoro individuale. I giocatori delhanno … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

emergency_ong : #NessunoEscluso e nuova #povertà: in un #report la fotografia del nostro progetto di distribuzione gratuita di pacc… - CagliariCalcio : ?? | ALLENAMENTO Oggi doppia seduta ???? Il report ???? - RemixFra : RT @emergency_ong: #NessunoEscluso e nuova #povertà: in un #report la fotografia del nostro progetto di distribuzione gratuita di pacchi al… - NunzioMarrazzo : Napoli. Ancora terapie e lavoro in palestra per Ospina, si ferma Lobotka: il report della seduta odierna ??… - MondoNapoli : Napoli, il report dell'allenamento mattutino di Castel Volturno - -