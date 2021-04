Advertising

domenicoabate4 : L'ultima bufala di Conte: 'Con me porti mai chiusi' - giuseppelandi : RT @grande_luciano: #bellaciao #25aprile #Antifascismo Il tampone partigiano,l'ultima cagata della sinistra, pensavo fosse una bufala inve… - Donato12428983 : RT @grande_luciano: #bellaciao #25aprile #Antifascismo Il tampone partigiano,l'ultima cagata della sinistra, pensavo fosse una bufala inve… - FcaPitti : RT @grande_luciano: #bellaciao #25aprile #Antifascismo Il tampone partigiano,l'ultima cagata della sinistra, pensavo fosse una bufala inve… - MuredduGiovanni : RT @grande_luciano: #bellaciao #25aprile #Antifascismo Il tampone partigiano,l'ultima cagata della sinistra, pensavo fosse una bufala inve… -

Ultime Notizie dalla rete : ultima bufala

la Repubblica

Basterebbe una foto a far tornare la memoria Giuseppe Conte , che oggi sostiene di non aver mai praticato la politica dei "porti chiusi": è l'immagine che lo ritrae con l'allora ministro dell'Interno, ...Infatti tutto quello che ci è stato raccontato in questi mesi si sta rivelando una". Piano ... Podcast Radio SoundOra PiacenzaDal giugno 2019 all'agosto 2019, l'allora presidente del Consiglio ha sempre condiviso la linea di Salvini sull'immigrazione. E oggi si aggrappa al tecnicismo giuridico ...Dal giugno 2019 all'agosto 2019, l'allora presidente del Consiglio ha sempre condiviso la linea di Salvini sull'immigrazione. E oggi si aggrappa al tecnicismo giuridico ...