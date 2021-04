Lo studio di sette università europee: 'Il coprifuoco riduce l'Rt del 13%' (Di giovedì 29 aprile 2021) A gettare luce sulla utilità del coprifuoco giunge uno studio condotto da grandi atenei europei che, pubblicato in pre - print su MedRxiv, mostra che nel Vecchio Continente l'impatto del coprifuoco ... Leggi su globalist (Di giovedì 29 aprile 2021) A gettare luce sulla utilità delgiunge unocondotto da grandi atenei europei che, pubblicato in pre - print su MedRxiv, mostra che nel Vecchio Continente l'impatto del...

Advertising

globalistIT : Ecco lo studio che i nuovi scienziati #Meloni e #Salvini dovrebbero leggere prima di dire stupidaggini - sofjkhyun : Riassunto di maggio: crepare ogni giorno per colpa di sette ragazzi e non calcolare lo studio e tutto ciò che non riguardi i bangtan - taephelia : questo giallo mi sta già facendo venire mal di testa e maggio sarà un mese pieno di studio ed esami e tutto questo… - D3F3NC3L3SSS : @copyofacopx io partendo dalla mattina alle sette che sta a cento arrivo col telefono sotto al dieci per cento dopo… - Paesedellanima : RT @Mar10R0551: Ma la #Gruber che sta sudando sette camicie per tentare di tenere insieme i cocci con #Santoro in studio che sta sfasciando… -