Kaio Jorge al Napoli | Giuntoli pronto all’assalto decisivo | ecco i tempi

(Di giovedì 29 aprile 2021)è la stella del Santos che piace al. Il profilo è di quelli che da sempre stuzzicano Aurelio De Laurentiis: 19 anni, di grandissimo talento, ma soprattutto di grandissima prospettiva. Si è visto che il patron azzurro quando c’è da investire su un giovane buono per il presente, ma soprattutto con grande prospettiva di crescita, si fa meno problemi a mettere mani al portafogli. Lo dimostrano gli affari Lozano e Osimhen, calciatori che hanno avuto una valutazione complessiva tra 110 e 120 milioni di euro per farli arrivare in azzurro.perché l’affarealè da seguire con estremo interesse.quanto scrive Gazzetta dello Sport: “In Brasile, gioca, 19 anni, nuova stella ...

Advertising

tvdellosport : ?? ESCLUSIVA La #Lazio è a un passo dal chiudere il colpaccio Kaio #Jorge, attaccante classe 2002 del #Santos. I… - sowmyasofia : Kaio Jorge-Juventus: bianconeri sul brasiliano, situazione difficile - KKRRHAMANI : RT @CalcioNapoli24: - Cioffo_ : RT @CalcioNapoli24: - CalcioNapoli24 : -

Ultime Notizie dalla rete : Kaio Jorge

Calciomercato Napoli: il club azzurro ha messo nel mirinoe Francisco Moreno. Il piano di Giuntoli Come riporta La Gazzetta dello Sport, gli impegni di campionato e l'obiettivo Champions da raggiungere non stanno impedendo ai collaboratori di ...Per quanto riguarda l'attacco, poi, il club guarda con interesse anche a, del Santos.Sono due le idee di mercato per la prossima stagione in casa Napoli. Si tratta, scrive La Gazzetta dello Sport, di Francisco Moreno, 22 anni difensore ...Confermate le indiscrezioni di AreaNapoli.it in merito ad un forte interessamento per il forte e giovane attaccante brasiliano.