Incidente sul lavoro ad Alessandria: morto un operaio nel cantiere Amazon (Di giovedì 29 aprile 2021) Un operaio ha tragicamente perso la vita nel cantiere Amazon alle porte di Alessandria in seguito a un Incidente che ha causato il crollo di una struttura. Altri cinque sono stati estratti feriti dalle macerie, ma non sarebbero in pericolo di vita. Credit: Joe Raedle/Getty Images (foto di repertorio)Tragedia ad Alessandria, in Piemonte, dove questa mattina, giovedì 29 aprile, si è verificato un tragico Incidente sul lavoro in un cantiere situato dietro il polo commerciale Marengo Ratail Park, in cui si sta costruendo un nuovo polo logistico di Amazon. Il bilancio è di un operaio morto e di altri cinque feriti. Secondo le prime informazioni emerse, gli uomini al ... Leggi su ck12 (Di giovedì 29 aprile 2021) Unha tragicamente perso la vita nelalle porte diin seguito a unche ha causato il crollo di una struttura. Altri cinque sono stati estratti feriti dalle macerie, ma non sarebbero in pericolo di vita. Credit: Joe Raedle/Getty Images (foto di repertorio)Tragedia ad, in Piemonte, dove questa mattina, giovedì 29 aprile, si è verificato un tragicosulin unsituato dietro il polo commerciale Marengo Ratail Park, in cui si sta costruendo un nuovo polo logistico di. Il bilancio è di une di altri cinque feriti. Secondo le prime informazioni emerse, gli uomini al ...

