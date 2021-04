Halo Infinite | confermati crossplay e “cross-progressione”

(Di giovedì 29 aprile 2021)due elementi molto importanti perplay e “”. Scopriamo tutti i principali dettagli in questa news dedicata Continuano ad arrivare notizie relative ad, nonostante la data d’uscita (per cui verosimilmente ci toccherà attendere il prossimo E3) non ancora confermata., infatti, stando a delle dichiarazioni delle ultime ore, supporterà ile la cosiddetta-progression. Andiamo a scoprire nello specifico di cosa si tratta e da chi è arrivata questa importante e duplice informazione.: Matt Booty conferma ...

è ancora abbastanza lontano ma, a conti fatti, l'attesa di un anno in più nel 2020 è ora sicuramente più leggera visto che all'autunno del 2021 non manca poi molto. Intanto, 343 ...Stai guardando Pubblicità Microsoft ha rivelato ulteriori informazioni sulla versione PC dinella giornata di oggi, comprese alcune cose che si applicano a Xbox. Ma prima di tutto, vogliono chiarire che la versione per PC avrà tutti i fronzoli che i giocatori più esigenti si ...Confermati due elementi molto importanti per Halo Infinite: cross play e "cross-progressione". Scopriamo tutti i principali dettagli.Microsoft ha rivelato ulteriori informazioni sulla versione PC di Halo Infinite nella giornata di oggi, comprese alcune cose che si applicano a Xbox. Ma prima di tutto, vogliono chiarire che la versio ...