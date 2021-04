Grave lutto in tutto il mondo: con la sua morte se ne va un pezzo di storia importante. (Di giovedì 29 aprile 2021) Se diciamo il suo nome, Michael Collins, forse in pochi lo ricordano, ma associarlo ad una data può essere di aiuto per far capire di chi stiamo parlano: 21 luglio 1969; ebbene la data più importante nella storia dell’umanità, quella del primo allunaggio da parte dell’uomo. Un ruolo poco considerato Se n’è andato a 90 anni e sebbene sia stato qualcuno di più famoso ad aver messo piede sul nostro satellite, ovvero Neil Armstrong, Collins faceva parte di quell’equipaggio e rimase nel modulo di comando in orbita attorno alla Luna. Un ruolo ugualmente importante e delicatissimo, ma ovviamente meno considerato rispetto a quello di chi aveva lasciato l’impronta dei proprio piedi sulla polvere lunare. Di questa categoria composta in tutto da sei persone, ora ne resta in vita solo uno, Ken Mattingly. ... Leggi su viaggiarealverde (Di giovedì 29 aprile 2021) Se diciamo il suo nome, Michael Collins, forse in pochi lo ricordano, ma associarlo ad una data può essere di aiuto per far capire di chi stiamo parlano: 21 luglio 1969; ebbene la data piùnelladell’umanità, quella del primo allunaggio da parte dell’uomo. Un ruolo poco considerato Se n’è andato a 90 anni e sebbene sia stato qualcuno di più famoso ad aver messo piede sul nostro satellite, ovvero Neil Armstrong, Collins faceva parte di quell’equipaggio e rimase nel modulo di comando in orbita attorno alla Luna. Un ruolo ugualmentee delicatissimo, ma ovviamente meno considerato rispetto a quello di chi aveva lasciato l’impronta dei proprio piedi sulla polvere lunare. Di questa categoria composta inda sei persone, ora ne resta in vita solo uno, Ken Mattingly. ...

