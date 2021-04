(Di giovedì 29 aprile 2021) Ilha vissuta una stagione altalenante., Strootman: “Ho un messaggio per i fantallenatori”Dopo una prima parte da dimenticare, con l'esonero di Rolando Maran, i rossoblu si sono rilanciati con Davide Ballardini in panchina e hanno quasi raggiunto aritmeticamente la salvezza. Una situazione di classifica insperata fino a qualche mese fa, con l'ex tecnico del Palermo che è riuscito a toccare i tasti giusti e a scuotere un ambiente apparentemente in difficoltà. Uno dei pilastri del Grifone è indubbiamente Domenicoe trascinatore dei liguri.-Spezia, Ballardini: “Vittoria importante, ma l’obiettivo non è ancora raggiunto. Futuro? Testa al rush finale di stagione”Nella giornata odierna l'ex Zenit ha raccontato al Secolo XIX il suocon la società e ...

Mimmo Criscito ha parlato al Secolo XIX di cosa vuol dire essere capitani e come svolgere al meglio questo ruolo Mimmo Criscito ha parlato al Secolo XIX di cosa vuol dire essere capitano e di come si svolge al meglio questo ruolo PRIMA PARTITA DA CAPITANO - "Andiamo indietro un po di anni, alla stagione ..."Avere una grande piazza alle spalle si fa sentire. Non ho mai pensato che fosse un peso troppo importante" ha commentato Criscito.