Generali | Donnet prenota il rinnovo Ma la quadra fra i soci è difficile

(Di giovedì 29 aprile 2021)ilin. Nel giorno successivo all’apertura formale della crisi fra i grandidel Leone, in primis fra Francesco Caltagirone e Mediobanca, crisi che a cascata lo riguarda da vicino, Philippegioca le proprie carte e in assemblea rilancia la propria azione strategica in un arco temporale superiore superiore a quello della scadenza del mandato (ad aprile 2022), con il nuovo piano industriale al 2024. Segui su affaritaliani.it

...dicelebra i suo 190 anni di storia approvando il bilancio con il 99,85 per cento. Merito dei risultati ottenuti in un 2020 'senza precedenti', come lo definisce il ceo Philippe. ...'Esprimo il rammarico per il fatto che non possiate essere qui presenti a causa della pandemia', ha affermato l'amministratore delegato diPhilippe, all'inizio del suo intervento ...A maggio previsto un vertice con tutti gli ad del gruppo per la strategia al 2024. Il manager difende l’M&A: capaci di perseguire una crescita per linee esterne ...Il Ceo fa sapere di essere già al lavoro sul nuovo piano industriale al 2024, ma il suo rinnovo passa da una difficile composizione dei desiderata dei soci ...