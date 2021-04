Falcao: 'Roma, io ci credo. Punto sui gol di Dzeko, trascinatore e bomber' (Di giovedì 29 aprile 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 29 aprile 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

Advertising

OfficialASRoma : ??? “Se passa alla Storia come la Roma di Liedholm o di Falcao, a me va benissimo: l'importante è che alla Storia ci… - PagineRomaniste : #Falcao: 'Roma, ci credo. Punto molto sui gol di #Dzeko trascinatore e bomber' #ASRoma #ManUnitedRoma… - sportli26181512 : Falcao: 'Roma, io ci credo. Punto sui gol di Dzeko, trascinatore e bomber': Falcao: 'Roma, io ci credo. Punto sui g… - Gazzetta_it : #Falcao: '#Roma, io ci credo. Punto sui gol di Dzeko, trascinatore e bomber' #ManUtdRoma - romanewseu : #Falcao: 'La Roma si è qualificata con merito, non sarà facile nemmeno per lo #United' #ASRoma #Romanewseu… -