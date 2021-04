Facebook ha lasciato reclamizzare fumo e gioco d’azzardo a utenti minorenni (Di giovedì 29 aprile 2021) (elaborazione grafica dell’autore)Gli algoritmi di Facebook hanno approvato annunci pubblicitari inerenti a contenuti di gioco d’azzardo, fumo e diete pericolose, indicandoli come adatti per utenti nella fascia d’età 13-17 anni. Reset Australia, sezione australiana dell’iniziativa globale che lavora per contrastare le minacce digitali alla democrazia, ha creato una finta pagina Facebook, Ozzie News Network, con lo scopo di esplorare le opzioni pubblicitarie offerte dal social network. Il risultato dell’indagine condotta dal gruppo ha dimostrato come con soli 3 dollari australiani (poco meno di 2 euro, al cambio attuale) è possibile creare annunci pubblicitari mirati che si affidano agli algoritmi di profilazione usati dal colosso di Menlo Park per consegnare pubblicità mirate anche ... Leggi su wired (Di giovedì 29 aprile 2021) (elaborazione grafica dell’autore)Gli algoritmi dihanno approvato annunci pubblicitari inerenti a contenuti die diete pericolose, indicandoli come adatti pernella fascia d’età 13-17 anni. Reset Australia, sezione australiana dell’iniziativa globale che lavora per contrastare le minacce digitali alla democrazia, ha creato una finta pagina, Ozzie News Network, con lo scopo di esplorare le opzioni pubblicitarie offerte dal social network. Il risultato dell’indagine condotta dal gruppo ha dimostrato come con soli 3 dollari australiani (poco meno di 2 euro, al cambio attuale) è possibile creare annunci pubblicitari mirati che si affidano agli algoritmi di profilazione usati dal colosso di Menlo Park per consegnare pubblicità mirate anche ...

