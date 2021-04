Ex world rowing champ Mondelli dies of cancer at 26

Advertising

ROME, APR 29 - Ex world rowing champ Filippo Mondelli died of cancer at the age of 26 on Thursday, ABSA sources said. Mondelli, who won the world quadruple sculls gold medal in 2018, had bone cancer in his left leg. Canottaggio lariano un remo nostrano alla prima tappa della Coppa del Mondo di. Canottaggio lariano l'atleta della Lario punta al podio con l'Italia alla kermesse dell'1 - 2 maggio Ci sarà anche una rappresentante del canottaggio lariano nelle spedizione azzurra che ...Tutto pronto per la prima tappa del circuito di Coppa del Mondo di World Rowing, che da venerdì 30 aprile a domenica 2 maggio andrà in scena a Zagabria.