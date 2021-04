Ex terroristi arrestati, Miguel Gotor: "Un atto di giustizia per l'intero Paese" (Di giovedì 29 aprile 2021) Miguel Gotor, storico e saggista, docente di Storia Moderna all’università di Torino, è stato senatore del Pd nel 2013 per poi contribuire alla fondazione di Articolo Uno. “Non ci può essere riconciliazione senza verità” ha detto la ministra Cartabia. Significa che il presupposto per chiudere quella pagina è l’accertamento delle responsabilità degli ex terroristi - a cui ha finalmente acconsentito anche la Francia - e solo dopo si potrà valutare la concessione di benefici di legge e altre circostanze. Quindi: non vendetta ma giustizia. Condivide? Senza dubbio si prova a rimarginare una ferita. È stato ristabilito un principio necessario al buon funzionamento di una società: chi ha ucciso, per qualsiasi motivo lo abbia fatto, non può e non deve sfuggire alla giustizia. Una ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 29 aprile 2021), storico e saggista, docente di Storia Moderna all’università di Torino, è stato senatore del Pd nel 2013 per poi contribuire alla fondazione di Articolo Uno. “Non ci può essere riconciliazione senza verità” ha detto la ministra Cartabia. Significa che il presupposto per chiudere quella pagina è l’accertamento delle responsabilità degli ex- a cui ha finalmente acconsentito anche la Francia - e solo dopo si potrà valutare la concessione di benefici di legge e altre circostanze. Quindi: non vendetta ma. Condivide? Senza dubbio si prova a rimarginare una ferita. È stato ristabilito un principio necessario al buon funzionamento di una società: chi ha ucciso, per qualsiasi motivo lo abbia f, non può e non deve sfuggire alla. Una ...

