Europa League 2021 | Villareal show nel primo tempo | Pepé tiene in corsa l’Arsenal È 2-1 nella semifinale d’andata

Leggi su oasport

(Di giovedì 29 aprile 2021) Non basta unsuper alper mettere l’ipoteca sulla finale di. Gli iberici, in casa all’Estadio de la Cerámica trovano il doppio vantaggio, maaccorcia le distanze, centrando un 2-1 che, vista la situazione, può andare più che bene. Tutto aperto in chiave ritorno. Super partenza degli iberici che, dopo soli 5?, trovano il vantaggio con Trigueros. Al 29? c’è anche il raddoppio: azione da calcio d’angolo, a metterla dentro è l’ex Napoli Raul Albiol. I Gunners non riescono a rialzarsi e rischiano di crollare ad inizio ripresa: al 56? infatti doppio giallo per Dani Ceballos che lascia i suoi in 10. Arriva però la reazione della banda inglese con Saka che si guadagna il rigore eche insacca al 73‘. Nel ...