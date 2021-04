Enpaia chiude il bilancio 2020 con un utile netto di 17 | 6 milioni

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – La Fondazioneildi eserciziocon undi 17,6di euro, in crescita del 18,1% (nel 2019 era di 14,9). Si tratta di un ulteriore segnale di consolidamento di una tendenza già evidenziata negli ultimi due anni, che dimostra come, nonostante la crisi generata dalla pandemia da Covid-19, abbia reagito positivamente, anche rispetto al calo segnato dal settore agricolo. Si evidenzia una migliore performance della gestione finanziaria, il cui risultato ha generato un rendimentodel 3,7%, in aumento rispetto al 2019 (2,7%). Complessivamente il rendimento, calcolato sui valori di libro dell'intero portafoglio della ...