È morto Dan Kaminsky | uno dei più brillanti ricercatori della cybersicurezza

(Di giovedì 29 aprile 2021) Dandurante una conferenza Black Hat (foto: Black Hat)Dan, ricercatore dinoto soprattutto per aver scoperto una vulnerabilità del protocollo Dns nel 2008, èall’età di soli 42 anni, per cause ancora sconosciute. Laureato alla Santa Clara University,era una figura sempre presente alle conferenze Black Hat e Defcon e aveva lavorato per società importanti del settore come Cisco, Avaya e IOActive. La sua esperienza maturata nel campocybersecurity lo aveva poi portato a fondare la startup White Ops, che successivamente è diventata Human Security. La vulnerabilità del protocollo Dns scoperta nel 2008 è il lascito più importante di: se sfruttata, la falla avrebbe consentito a attori malevoli di dirottare la ...

soloio0509 : RT @Potemkin959: Morto??dopo il vaccino covid??Dan Kaminsky guru della sicurezza online che aveva costruito parti fondamentali di Internet ht… - informapirata : Il 23 aprile, è morto a 42 anni il celebre #hacker Dan #Kaminsky. Nel 2008 scoprì che il DomainNameSystem presenta…

La notizia è trapelata nel fine settimana: il ricercatore Dan Kaminsky si è spento all'età di soli 42 anni, per cause al momento non ancora rese note. Si è spento a soli 42 anni uno tra i ricercatori di cybersicurezza più noti e stimati, presenza fissa delle conferenze internazionali del settore. Le sue scoperte hanno aiutato a patchare numerose vulnerabilità.