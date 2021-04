Cristante | “Giochiamo una intera annata per arrivare a gare del genere Vogliamo arrivare in fondo”

(Di giovedì 29 aprile 2021) Il centrocampista della Roma, Bryan, ha parlato a Sky Sport a pochi minuti dalla gara con il Manchester United. Queste le sue parole: “Sono partite belle da giocare, si gioca un’stagione per vivere partite così e provare adin. Bisogna dare tutto. Fonseca ci ha caricato, sappiamo l’importanza della partita, anche senza le parole del mister si sa che è una partita fondamentale”. Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

PagineRomaniste : #Cristante: 'Giochiamo le stagioni per fare queste partite. Alla fine di questa competizione abbiamo una bellissima… -

Ultime Notizie dalla rete : Cristante Giochiamo

alfredopedulla.com

... al 19' st Joao Pedro, al 24' st Fazio Ammonizioni: Marin, Simeone, Joao Pedro,Recupero: ... Devo dire anche che quandoogni tre giorni a inizio della stagione è un conto, ora è un ...Nelle probabili formazioni di Cagliari - Roma spazio a, Mirante, Peres, Mayoral e Carles ... " Se c'è la possibilità di agganciarla ce la. La Roma è una squadra forte e sarà ...Il centrocampista giallorosso: “Queste sono le partite che vorresti giocare ogni anno. Vogliamo arrivare in finale” Bryan Cristante, centrocampista della Roma, ha parlato nel pre partita della semifin ...MANCHESTER UNITED ROMA INTERVISTA – Tutte le dichiarazioni del giallorosso in occasione di Manchester United-Roma, match valido per la semifinale d’andata di Europa League. Cristante a Sky Sport Parto ...