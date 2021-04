Coprifuoco, la data chiave per la decisione è il 14 maggio: ecco le tappe (Di giovedì 29 aprile 2021) L’accordo trovato in maggioranza sulla revisione del Coprifuoco si basa su tre date chiave, e la decisione non arriverà prima del 14 maggio. È quel giorno che, in base alle aperture entrate in vigore il 26 aprile sarà possibile valutare l’impatto del ritorno della zona gialla sulla curva epidemiologica, e decidere l’eventuale spostamento del limite alla circolazione alle 23 o forse alle 24. La decisione, come scrive Fiorenza Sarzanini in un articolo pubblicato oggi sul Corriere della Sera, avrà valore nazionale e dovrà quindi tenere conto anche delle Regioni in cui l’indice di trasmissibilità Rt è superiore. Per poterla prendere in sicurezza, serviranno tre monitoraggi con esito verso il basso: due della curva epidemiologica e uno dell’indice Rt. Il primo di questi è in programma per ... Leggi su tpi (Di giovedì 29 aprile 2021) L’accordo trovato inranza sulla revisione delsi basa su tre date, e lanon arriverà prima del 14. È quel giorno che, in base alle aperture entrate in vigore il 26 aprile sarà possibile valutare l’impatto del ritorno della zona gialla sulla curva epidemiologica, e decidere l’eventuale spostamento del limite alla circolazione alle 23 o forse alle 24. La, come scrive Fiorenza Sarzanini in un articolo pubblicato oggi sul Corriere della Sera, avrà valore nazionale e dovrà quindi tenere conto anche delle Regioni in cui l’indice di trasmissibilità Rt è superiore. Per poterla prendere in sicurezza, serviranno tre monitoraggi con esito verso il basso: due della curva epidemiologica e uno dell’indice Rt. Il primo di questi è in programma per ...

Advertising

BeaLorenzin : Tanto clamore della #Lega per nascondere la sconfitta. Da giorni #Salvini vuole il 14 maggio per cessare il coprifu… - ilpost : Fino a quando durerà il coprifuoco alle 22? - N0FAI7H : RT @RizzoGiov: @ZioKlint @Napalm51 Prima volevano la data certa delle elezioni per entrare nel Governo. Ora non ne parlano più e lottano pe… - RizzoGiov : @ZioKlint @Napalm51 Prima volevano la data certa delle elezioni per entrare nel Governo. Ora non ne parlano più e l… - SCaronti : RT @VotersItalia: Data l'illegalità del #coprifuoco in quanto INCOSTITUZIONALE e date le sentenze che lo conclamano, consiglio a #ristorant… -