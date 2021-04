Conte: "Tempi non sono maturi per alleanza a tutto tondo col Pd" (Di giovedì 29 aprile 2021) Non sono maturi i Tempi di un’alleanza “a tutto tondo” con il Pd, sono maturi i Tempi per una riorganizzazione dei 5 stelle. Lo afferma l’ex premier Giuseppe Conte, parlando del suo lavoro alla testa del Movimento. In merito all’alleanza con il Pd in vista di appuntamenti elettorali importanti come le Comunali di Roma, Conte dice che “i rapporti con il Pd sono sperimentati. Abbiamo trovato un interlocutore molto affidabile. Sarebbe un peccato se rispetto alle amministrative non si riuscissero a concordare alcuni passaggi insieme. I Tempi non sono maturi per una alleanza a tutto ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 29 aprile 2021) Nondi un’“a” con il Pd,per una riorganizzazione dei 5 stelle. Lo afferma l’ex premier Giuseppe, parlando del suo lavoro alla testa del Movimento. In merito all’con il Pd in vista di appuntamenti elettorali importanti come le Comunali di Roma,dice che “i rapporti con il Pdsperimentati. Abbiamo trovato un interlocutore molto affidabile. Sarebbe un peccato se rispetto alle amministrative non si riuscissero a concordare alcuni passaggi insieme. Inonper una...

GFania : @HuffPostItalia Ahi ahi ahi “sperimentali e tempi non maturi” qui gatta ci cova. Conte 1.1 ? o Salvini 1.0 ? - Siciliano741 : RT @HuffPostItalia: Conte: 'Tempi non sono maturi per alleanza a tutto tondo col Pd' - HuffPostItalia : Conte: 'Tempi non sono maturi per alleanza a tutto tondo col Pd' - Lapomacho : @riccardogguerra @CtzMaurizio La stampa itaGliana fa schifo tutta, non c'entrano Conte o Draghi. E' una stampa 'al… - TV7Benevento : Amministrative: Conte, 'tempi non maturi per alleanza a tutto tondo con Pd'... -