Claudia Endrigo ospite a "Oggi un altro giorno": «Papà Sergio soffriva di una depressione latente» (Di giovedì 29 aprile 2021) ospite di "Oggi un altro giorno" Claudia Endrigo, figlia dell'indimenticabile artista Sergio. Nel salotto di Serena Bortone, che continua a riscuotere ottimi ascolti per la sua trasmissione, grandi confidenze sul cantautore scomparso nel 2005. «Dedico la mia vita alla memoria di mio padre? Mi sembrava giusto, sono l'ultima Endrigo in vita. Diciamo che praticamente è il mio lavoro e l'ho deciso ad un anno dalla morte di mio padre. Pensavo che nessuno avrebbe potuto farlo meglio di me», ha esordito la figlia d'arte, che ha mostrato alla conduttrice dei tatuaggi dedicati al padre. leggi anche l'articolo —> Oggi è un altro giorno, Massimo Boldi commosso nel ricordare la moglie: «Mi colpì la sua ...

