Caro Adriano Sofri, a che serve l’arresto degli ex terroristi a Parigi? Alla giustizia, per tutti. Anche per te (Di giovedì 29 aprile 2021) “E adesso di questi che ve ne fate?”, scrive Adriano Sofri. E intende: cosa ve ne fate di questi vecchi latitanti arrestati a Parigi? In questa domanda – ovviamente – c’è sottinteso un “Voi”, che poi saremmo “noi”, ovvero tutti quelli che hanno considerato come un atto di giustizia la riconsegna Alla magistratura italiana di imputati, quasi tutti omicidi, che erano fuggiti in Francia per sottrarsi alle proprie condanne e alle proprie responsabilità. È una argomentazione abile, e insidiosa. Sono vecchi, stanchi, qualcuno malato. C’è il fegato di Giorgio Pietrostefani. C’é la psicopatia di Marina Petrella: cosa guadagniamo “noi” se finiscono in carcere? C’è in questo ragionamento di Sofri qualcosa di folle, un sentimento medievale, per cui non è solo ... Leggi su tpi (Di giovedì 29 aprile 2021) “E adesso di questi che ve ne fate?”, scrive. E intende: cosa ve ne fate di questi vecchi latitanti arrestati a? In questa domanda – ovviamente – c’è sottinteso un “Voi”, che poi saremmo “noi”, ovveroquelli che hanno considerato come un atto dila riconsegnamagistratura italiana di imputati, quasiomicidi, che erano fuggiti in Francia per sottrarsi alle proprie condanne e alle proprie responsabilità. È una argomentazione abile, e insidiosa. Sono vecchi, stanchi, qualcuno malato. C’è il fegato di Giorgio Pietrostefani. C’é la psicopatia di Marina Petrella: cosa guadagniamo “noi” se finiscono in carcere? C’è in questo ragionamento diqualcosa di folle, un sentimento medievale, per cui non è solo ...

Advertising

tweetnewsit : Adriano Celentano scrive a Corona: “Caro Fabrizio, l’unica via è Gesù” - teresacapitanio : Adriano Celentano a Corona: «Caro Fabrizio, l'unica via è Gesù: è ora che tu dia un senso alla tua vita» - Danaesse : Adriano Celentano a Corona: «Caro Fabrizio, l'unica via è Gesù: è ora che tu dia un senso alla tua vita» - infoitcultura : Adriano Celentano a Corona: «Caro Fabrizio, l'unica via è Gesù. Dai un senso alla tua vita» - caimano65 : @ilfoglio_it Adriano Sofri raramente si rende conto delle corbellerie che scrive impunemente! Queste merde vanno ch… -