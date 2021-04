**Borsa: esperto, 'data center Euronext in Italia farà bene a indotto e occupazione'** (Di giovedì 29 aprile 2021) Milano, 29 apr. (Adnkronos) - Un segno di "attenzione geopolitica" nei confronti dell'Italia, che farà bene anche all'indotto. Andrea Rangone, esperto di innovazione digitale e fondatore degli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano, interpreta così la decisione di Euronext di trasferire il proprio data center da Londra a Bergamo, entro il 2022, nel campus di Aruba. Una scelta dettata senza dubbio dalla Brexit e quindi da tematiche "compliant", come la necessità di riportare i propri dati in Europa, ma anche "dal desiderio di avere del riguardo nei confronti dell'Italia", Paese di cui si sta acquistando la Borsa per oltre 4,4 miliardi. "E' un'operazione importante e un segno di attenzione geopolitica e relazionale", ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) Milano, 29 apr. (Adnkronos) - Un segno di "attenzione geopolitica" nei confronti dell', cheanche all'. Andrea Rangone,di innovazione digitale e fondatore degli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano, interpreta così la decisione didi trasferire il proprioda Londra a Bergamo, entro il 2022, nel campus di Aruba. Una scelta dettata senza dubbio dalla Brexit e quindi da tematiche "compliant", come la necessità di riportare i propri dati in Europa, ma anche "dal desiderio di avere del riguardo nei confronti dell'", Paese di cui si sta acquistando la Borsa per oltre 4,4 miliardi. "E' un'operazione importante e un segno di attenzione geopolitica e relazionale", ...

