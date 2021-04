BioNTech: a giugno vaccino per 12 - 15 anni in Ue (Di giovedì 29 aprile 2021) Nel giorno in cui la Germania per la prima volta supera il record di un milione di vaccinati al giorno, l'Ad dell'azienda farmaceutica annuncia di essere nella fase finale della ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 29 aprile 2021) Nel giorno in cui la Germania per la prima volta supera il record di un milione di vaccinati al giorno, l'Ad dell'azienda farmaceutica annuncia di essere nella fase finale della ...

