(Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr. - (Adnkronos) - Via libera adalma nessuna modifica all'per l'acquisizione dell'88,06% di. È questa, a quanto si apprende da fonti vicine al dossier, la decisione del consiglio di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti che si è riunito questa sera. Gli interventiti dal board interesserebbero voci minime che non toccano la valutazione contenuta nella proposta vincolante inviata ad Atlantia, che si attesta al 9,1 miliardi per il 100% di Autostrade per l'Italia. Si tratta, sottolineano le stesse fonti, di unasolida in cui si crede molto.

Advertising

TV7Benevento : Aspi: cda Cdp delibera affinamenti contratto, offerta non cambia... - tvbusiness24 : #Aspi, #Atlantia prende tempo: rinviato a venerdì il cda sull’offerta di #CDP - infoitinterno : Aspi, Atlantia convoca cda il 30 aprile per valutare offerta Cdp - InvestingItalia : Atlantia, Cda convocato il 30 aprile su offerta consorzio Cdp per Aspi - - orafinanza : Atlantia spinge sul dossier Aspi. Oggi nuovo cda straordinario di Cdp (ma all’ordine del giorno c’è la fibra) Legg… -

Ultime Notizie dalla rete : Aspi cda

Il Sannio Quotidiano

Cedente Generali ( - 0,86%) nel giorno dell'assemblea e poco mossa Atlantia ( - 0,19%) alla vigilia dellasull'offerta di Cdp per. Fuori dalle blue chip in evidenza Mediaset (+6%) con le ...Bene Atlantia (+1,5%) alla vigilia delche dovrebbe decidere sull'offerta di Cdp per. Rialzi nel lusso per Moncler (+0,9%). In ordine sparso i petroliferi, con guadagni per Eni (+0,7%), ...Roma, 29 apr. – (Adnkronos) – Via libera ad affinamenti al contratto ma nessuna modifica all’offerta per l’acquisizione dell’88,06% di Aspi. È questa, a quanto si apprende da fonti vicine al dossier, ...Seduta in calo per Piazza Affari (Ftse Mib -0,74% a 24.278 punti) così come per il resto delle Borse europee con gli effetti del Covid che continuano ad incidere sui listini. (ANSA) ...