Asia Argento difende Vera Gemma: "La vogliono fuori perché è una leader"

Asia Argento prende le difese di Vera Gemma Lunedì in prima serata su Canale 5 è andato in onda il dodicesimo appuntamento de L'Isola dei Famosi. Una puntata ricca di colpi di scena, ma soprattutto di contrasti e cambiamenti. Le due naufraghe in nomination, ovvero Vera Gemma e Fariba Tehrani, prima di venire a conoscenza L'articolo proviene da KontroKultura.

