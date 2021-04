Anticipazioni serale di Amici 1° maggio: l’eliminato che non ti aspetti, Giulia finisce in lacrime (Di giovedì 29 aprile 2021) Procede a gonfie vele il serale di Amici. Gli ascolti, fino a questo momento, hanno premiato il format. Pochi fronzoli quest’anno: tre squadre, sei docenti e tre giudici. Niente star internazionali – per forza di cose -, poco pubblico e niente giudici esterni. Solo splendide coreografie, esibizioni di canto e piccole querelle d’intrattenimento con protagonista, … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 29 aprile 2021) Procede a gonfie vele ildi. Gli ascolti, fino a questo momento, hanno premiato il format. Pochi fronzoli quest’anno: tre squadre, sei docenti e tre giudici. Niente star internazionali – per forza di cose -, poco pubblico e niente giudici esterni. Solo splendide coreografie, esibizioni di canto e piccole querelle d’intrattenimento con protagonista, … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

sangiuss__ : RT @swxt1es: giovedi 29 aprile: - vincitori televoto - penitenza a coloro che arriveranno ultimi - anticipazioni 7 puntata del serale B… - swxt1es : giovedi 29 aprile: - vincitori televoto - penitenza a coloro che arriveranno ultimi - anticipazioni 7 puntata de… - tanc7even_ : Non voglio leggere anticipazioni. Non voglio lettere anticipazioni. Non voglio leggere anticipazioni. Ho detto non… - infoitcultura : Anticipazioni Settima Puntata Serale di Amici 2021 - conuncriterio : Bello come la nostra ansia sale alle anticipazioni del serale...ma sopratutto quando aspettiamo un 7 capitolo che a… -