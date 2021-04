Addio a Michael Collins astronauta dell’Apollo 11

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 29 aprile 2021) Passò alla storia come "l'uomo più solo della Terra"; mentre i suoi compagni dell'Apollo 11, Neil Armstrong e Buzz Aldrin mettevano per primi piede sulla Luna, lui era in orbita lunare nel modulo di comando e, quando il "Columbia" sorvolava il lato oscuro del satellite, era effettivamente l'uomo più lontano dal nostro pianeta; un puntino bianco e blu sull'orizzonte, "bello e fragile".è morto ieri, il 28 aprile 2021, a Marco Island in Florida all'età di 90 anni, dopo una lunga battaglia contro il cancro. Non aveva ancora compiuto 39 anni quando raggiunse la Luna con l'Apollo 11, portando lassù anche un po' d'Italia.Sì perché, non tutti lo sanno, maera nato in Italia, a Roma, il 31 ottobre del 1930. Il padre era un addetto militare dell'Ambasciata americana in Italia e ancora oggi sulla sua casa natale, in via ...