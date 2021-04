Activision Blizzard in vena di remake? Pitfall potrebbe essere il candidato ideale per il CEO (Di giovedì 29 aprile 2021) Durante un'intervista il CEO di Activision Blizzard, Bobby Kotick ha toccato diversi argomenti: tra questi ha parlato di alcuni franchise retro che potrebbero essere maturi per un remake. Uno su tutti? Pitfall. "Per noi si tratta molto di più, è l'idea giusta?" ha spiegato Kotick parlando dei remake. "Saremo in grado di far contenti sia il pubblico nostalgico che i nuovi fan con un remake di un gioco originale?". Il CEO ha spiegato che Activision Blizzard può attingere ad un catalogo di giochi risalente al 1980 e uno di questi titoli potrebbe essere proprio Pitfall, dato che non ha ricevuto un remake da tempo. "Siamo fortunati, abbiamo una libreria che ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 29 aprile 2021) Durante un'intervista il CEO di, Bobby Kotick ha toccato diversi argomenti: tra questi ha parlato di alcuni franchise retro cheromaturi per un. Uno su tutti?. "Per noi si tratta molto di più, è l'idea giusta?" ha spiegato Kotick parlando dei. "Saremo in grado di far contenti sia il pubblico nostalgico che i nuovi fan con undi un gioco originale?". Il CEO ha spiegato chepuò attingere ad un catalogo di giochi risalente al 1980 e uno di questi titoliproprio, dato che non ha ricevuto unda tempo. "Siamo fortunati, abbiamo una libreria che ...

