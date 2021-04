Tetto Ma stiamo scherzando? Flavio Insinna svela la risposta | bufera sull' Eredità | Uno scandalo | cosa proprio non torna

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 aprile 2021) No, questa volta qualdavvero non. Siin studio a L', il quiz pre-serale campione di share condotto dasu Rai 1, la puntata è quella di ieri sera, martedì 27 aprile. Sia parlare del quiz perché dopo il termine della puntata si è scatenata una piccola, ma condivisibile, polemica. Si arriva alle battute finali: alla Ghigliottina, l'ultimo gioco e che in caso di vittoria assegna il montepremi, si qualifica il campione Davide. Alla Ghigliottina ci arriva con un montepremi potenziale della bellezza di 230mila euro, i quali però, dopo una serie di tagli, arrivano a 14.375, cifra comunque di tutto rispetto. Le parole misteriose in base alle quali indovinare la parola misteriosa? Eccole: giro, fissare, sotto, Beatles, Tito. E ...