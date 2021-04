Terrorismo: l’ex Potere operaio Scalzone, ‘siamo oltre la vendetta, non basterà mai’ (2) (Di mercoledì 28 aprile 2021) (Adnkronos) – Oreste Scalzone dice che ‘non è solo la vendetta tardiva dello Stato, è qualcosa che va oltre. Qui non c’è la ‘damnatio memoriae’ c’è anche la volontà di assassinio dell’anima”. Secondo Scalzone ‘il Novecento italiano non si chiuderà mai perché si punta ad assassinare l’anima”. E il tributo di giustizia alle vittime di tante atrocità? ‘Questi arresti – è convinto Scalzone – non consoleranno le vittime. I familiari delle vittime saranno come prima se non più infelici e frustrati di prima. Mi vengono in mente le parole del figlio di una vittima che dopo l’esecuzione di un condannato a morte col veleno disse: ‘Non mi è bastato. Sto come prima perché è durata troppo poco’. Le vittime sono vittime anche di questo. Non è come morire due volte?”. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 28 aprile 2021) (Adnkronos) – Orestedice che ‘non è solo latardiva dello Stato, è qualcosa che va. Qui non c’è la ‘damnatio memoriae’ c’è anche la volontà di assassinio dell’anima”. Secondo‘il Novecento italiano non si chiuderà mai perché si punta ad assassinare l’anima”. E il tributo di giustizia alle vittime di tante atrocità? ‘Questi arresti – è convinto– non consoleranno le vittime. I familiari delle vittime saranno come prima se non più infelici e frustrati di prima. Mi vengono in mente le parole del figlio di una vittima che dopo l’esecuzione di un condannato a morte col veleno disse: ‘Non mi è bastato. Sto come prima perché è durata troppo poco’. Le vittime sono vittime anche di questo. Non è come morire due volte?”. L'articolo CalcioWeb.

