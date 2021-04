Terrorismo, arrestati in Francia 7 ex brigatisti rossi: 3 sono ancora in fuga (Di mercoledì 28 aprile 2021) La polizia italiana in collaborazione con l'antiTerrorismo francese ha individuato e catturato 7 ex brigatisti italiani che risiedevano in Francia, l'operazione è tuttora in corso... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 28 aprile 2021) La polizia italiana in collaborazione con l'antifrancese ha individuato e catturato 7 exitaliani che risiedevano in, l'operazione è tuttora in corso...

Advertising

repubblica : ?? Terrorismo, tra i 7 italiani arrestati a Parigi Pietrostefani, Cappelli e Petrella - giuliabottini : Arrestati in Francia 7 ex terroristi rossi accusati di attentati terroristici: ci sono anche Pietrostefani, Cappell… - Activnews24 : Aggiornamento • 7 brigatisti sono stati arrestati a Parigi su richiesta dell'Italia. Altri tre sono in fuga. Sono a… - Paul20575939 : RT @lucianoghelfi: Sembra finita la dottrina Mitterrand: arrestati in #Francia 7 brigatisti su richiesta dell'#Italia. Tre invece sono rice… - zengalorenzo : RT @ilmessaggeroit: #terrorismo, arrestati in Francia 7 ex brigatisti rossi: 3 sono ancora in fuga -