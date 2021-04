Tentata rapina in gioielleria nel Cuneese finisce in tragedia: due morti (Di mercoledì 28 aprile 2021) Due persone sono morte nella Tentata rapina a una gioielleria di Grinzane Cavour, nel Cuneese. Sul posto stanno operando i carabinieri. E’ accaduto in via Garibaldi, la via centrale che da Alba porta... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 28 aprile 2021) Due persone sono morte nellaa unadi Grinzane Cavour, nel. Sul posto stanno operando i carabinieri. E’ accaduto in via Garibaldi, la via centrale che da Alba porta...

