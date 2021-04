Tentata rapina finisce in tragedia in una gioielleria di Grinzane Cavour: morti due dei rapinatori (Di mercoledì 28 aprile 2021) Un tentativo di rapina in una gioielleria della frazione Gallo di Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo, finisce nel sangue con due dei malviventi morti e un terzo in fuga. I rapinatori sarebbero stati raggiunti dai proiettili del titolare del negozio, ma le dinamiche sono ancora poco chiare. La stessa gioielleria aveva già subito una rapina nel 2015, durante la quale il titolare è stato malmenato e le figlie chiuse in bagno. rapina a Grinzane Cavour: morti due dei malviventi Il tentativo di rapina sarebbe avvenuto alle 18.30 alla gioielleria Mario Roggero, in via Garibaldi di Grinzane Cavour, ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 28 aprile 2021) Un tentativo diin unadella frazione Gallo di, in provincia di Cuneo,nel sangue con due dei malviventie un terzo in fuga. Itori sarebbero stati raggiunti dai proiettili del titolare del negozio, ma le dinamiche sono ancora poco chiare. La stessaaveva già subito unanel 2015, durante la quale il titolare è stato malmenato e le figlie chiuse in bagno.due dei malviventi Il tentativo disarebbe avvenuto alle 18.30 allaMario Roggero, in via Garibaldi di, ...

