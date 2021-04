Smart working semplificato fino a settembre | beneficiari e scadenze

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Il governo sta valutando la possibilità di inserire all’interno del prossimo decreto proroghe anche il rinvio delleper poter accedere alla via semplificata al lavoro agile nella Pubblica Amministrazione al 30, una soluzione che potrebbe essere estesa anche al settore privato, come ha indicato ieri il ministro Orlando uscendo dalla riunione con i sindacati. Come ha anticipato il Sole 24 Ore, la proroga della possibilità di approvare losenza il bisogno del preventivo accordo individuale dovrebbe essere accompagnata anche dal decadimento delle soglie minime. Una misura pensata dall’esecutivo per offrire una maggiore libertà di azione e di organizzazione alle amministrazioni, anche alla luce della volontà di parametrare le possibilità del lavoro agile a obiettivi di efficienza dei ...