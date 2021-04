Sky si consola (un po’) con la Serie B

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Sky avrà laB di calcio 2021-2024 ItaliaOggi, pagina 19, di Claudio Plazzotta. Sky Italia si porta a casa i diritti dellaB di calcio 2021-2024 sia per il pacchetto 1 relativo alle piattaforme satellitare e digitale terrestre, sia per il pacchetto 2 relativo alle piattaforme Internet/mobile. Poiché l’offerta al mercato messa a punto dalla LegaB era per trasmissioni non esclusive, ora, alla adesione di Sky, potranno aggiungersi anche quelle di altri soggetti entro il 15 giugno. Se Sky sarà l’unica ad aderire, pagherà 16 milioni di euro per il pacchetto 1 e 16 milioni di euro per il pacchetto 2, per un totale di 32 milioni di euro (un bel salto rispetto ai 24 milioni annui del triennio precedente, di cui 22 milioni da Dazn e due milioni dalla Rai). Se invece ci saranno due licenziatari, ciascun pacchetto sarà pagato ...