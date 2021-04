Serie C | girone A | il Pontedera resiste in 10 alla Pro Vercelli e si qualifica per i playoff

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Spettacolo ed emozioni all’Ettore Mannucci di, nel recupero della 36^ giornata delA diC. La squadra di casa si fa rimontare due volte dProin 10 contro 11 per gran parte del secondo tempo e centra un pareggio prezioso con cui può festeggiare lazione aritmetica ai. Con questo risultato i piemontesi restano terzi a quota 62 punti, mentre i toscani balzano all’ottavo posto a 52. RIVIVI IL LIVE. La partita Al “Mannucci” si decide tutto nel secondo tempo, dopo una prima frazione da sbadigli. Al 49? ilsfrutta un errore della difesa ospite, Semprini si invola verso la porta e viene bloccato da Saro ma sul rimpallo per Bardini è un gioco da ragazzi depositare in rete. ...

Advertising

Sevenpress : Serie D Girone A: Casale e Varese vincono i recuperi - sportface2016 : #SerieC , la #Turris cade in casa della #Cavese - SalentoSport : #SERIED/H – Il #Taranto non sfonda ad #Aversa. #Fasano riacciuffato a #Nardò: i risultati e la nuova #classifica… - ILOVEPACALCIO : #SerieC, #GironeC: tris della #Cavese alla #Turris. La #classifica aggiornata - Ilovepalermocalcio - LMinuteGoals : Nardò - Fasano (Serie D, Girone H ????): 93' [1]-1 Alessandro Scialpi -

Ultime Notizie dalla rete : Serie girone

DilettantiPuglia24

La partita Pontedera - Pro Vercelli di Mercoledì 28 aprile 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 36° giornata delC diC PONTEDERA - Oggi pomeriggio, mercoledì 28 aprile 2021 , alle ore 15, si giocherà Pontedera - Pro Vercelli, gara valida per la 36°giornata delA diC . Il Pontedera ......di prendere qualsiasi decisione vuole però aiutare la squadra ad assicurarsi la permanenza in... Nel frattempo dovrà però anche riprendere a segnare: soli 3 gol neldi ritorno sono un ...I rossoblù vengono imbrigliati dalla foga dei campani, che falliscono anche un calcio di rigore. Si è tenuto questo pomeriggio presso stadio Bisceglia di Aversa Normanna, il rec ...Solo quattro reti nelle tre gare di recupero di campionato, giocate nel pomeriggio nel girone H di Serie D. Occasione sprecata, dal Taranto, per ...