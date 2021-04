Sassuolo | incertezze sul futuro di Berardi | la situazione

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Ilvorrebbe tenerea tutti i costi. L’esterno è tentato da un’altra esperienza e sarà decisivo Roberto De Zerbi Ilvuole trattenere in neroverde Domenico, cui contratto attuale scade nel 2024. Il giocatore prende tempo perchè tentato dal provare un’altra esperienza e molto dipenderà daldi De Zerbi. Come riporta il Corriere delle Sport il presidente delha dichiarato: «Una bandiera come lui ci serve, sarebbe un peccato se andasse via». La società sarebbe disposta a un prolungamento contrattuale fino al 2025 con adeguamento dell’ingaggio a 2,3 milioni di euro. Il destino didipenderà molto anche dalla permanenza di De Zerbi, che se dovesse andare via inciderebbe sul pensiero del giocatore. L'articolo proviene ...

Advertising

TUTTOINTER : Pioli al milan vuole le certezze o le incertezze ? Allegri vorrà certezze o incertezze ? DeZerbi al sassuolo vuole… -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo incertezze

Calcio News 24

... che domenica 25 aprile riceverà al Pala Consolata dil'Omag San Giovanni di Marignano nel ...e determinate fin dai primi palloni e brave ad approfittare fin da subito delledelle ......le suecontro Napoli e Spezia. Idem per Tomori già in difficoltà contro Sampdoria e Genoa, si ripete, concede troppo spazio a Raspadori in occasione del secondo gol realizzato da. ...Il Sassuolo vorrebbe tenere Berardi a tutti i costi. L’esterno è tentato da un’altra esperienza e sarà decisivo Roberto De Zerbi Il Sassuolo vuole trattenere in neroverde Domenico Berardi, cui contrat ...Andrea Lolli Continua la risalita e vede ad un passo il traguardo la Green Warriors Sassuolo che con i sei punti conquistati in pochi giorni contro San Giovanni in Marignano è davvero ad un passo dai ...