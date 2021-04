Sampdoria verso la Roma, palestra per Quagliarella (Di mercoledì 28 aprile 2021) GENOVA - Seduta di allenamento per la Sampdoria , che prosegue a Bogliasco la marcia di avvicinamento al prossimo impegno di campionato, la gara contro la Roma in programma domenica alle 20.45 al ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 28 aprile 2021) GENOVA - Seduta di allenamento per la, che prosegue a Bogliasco la marcia di avvicinamento al prossimo impegno di campionato, la gara contro lain programma domenica alle 20.45 al ...

Advertising

sportli26181512 : Sampdoria verso la Roma, palestra per Quagliarella: Blucerchiati al lavoro in vista della gara con i giallorossi… - sampdoria : ?? Verso #SampRoma: forza e sprint al 'Mugnaini' ?????????????? - infoitsport : Sampdoria | Ramirez e Quagliarella ok verso la Roma GENOVA - infoitsport : Sampdoria, Ramirez e Quagliarella ok verso la Roma - mrandroid02 : Sampdoria, Ramirez e Quagliarella ok verso la Roma -