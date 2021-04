Ruby ter | processo sospeso | Berlusconi ancora ricoverato per ' strascichi del Covid'

Advertising

Processo sospeso fino a quando Silvio Berlusconi non sarà dimesso dal San Raffaele , dove si trova ricoverato dal 6 aprile . Le udienze sul caso, hanno stabilito i giudici della settima penale accogliendo l'istanza di legittimo impedimento, riprenderanno il 19 maggio , quando si verificherà se ci saranno state o meno le dimissioni ...Il processo cosiddetto "", in cui il cavaliere Silvio Berlusconi è imputato, è stato sospeso dai giudici della settima penale ancora una volta, accogliendo l'istanza di legittimo impedimento ...Accolta l'istanza di legittimo impedimento per motivi di salute proposta dai legali del leader di Forza Italia in ordine al processo soprannominato Ruby Ter.Il processo milanese sul caso Ruby ter è "sospeso", con sospensione dei termini di prescrizione, fino a che Silvio Berlusconi, ricoverato dal 6 aprile scorso, non sarà dimesso dal San Raffaele. Lo ha ...