Recovery | Cingolani “Transizione ecologica ma anche burocratica”

(Di mercoledì 28 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il nomePlan dà l'idea che stiamo mettendo una toppa a qualcosa che è andato storto.Preferisco Next Generation EU e vorrei che agli italiani arrivasse un altro tipo di messaggio: questo è un progetto più ambizioso della semplice ripresa post pandemia, vuole impostare il futuro del Paese per le generazioni a venire». Lo dice, in un'intervista a Repubblica, il ministro per laRoberto. «Circa 5 miliardi – afferma – saranno dedicati ad agricoltura ed economia circolare, 15 alla tutela dei territori e delle risorse idriche, 15 all'efficienza energetica degli edifici e quasi 24 allaenergetica e alla mobilità sostenibile. Gli ultimi due capitoli sono il fulcro del cambiamento che vogliamo innescare con queste misure». La Ue ha confermato ...

Il ministro a Repubblica: "Con il Next Generation EU imposteremo il futuro del Paese per le generazioni a venire"