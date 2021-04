Prestito con un tasso del 2500%: organizzatore di eventi denuncia usuraio (Di mercoledì 28 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Prestiti con un tasso di interesse fino al 2500%, per questo è finito in manette un usuraio 30enne a Caserta dopo la denuncia di un organizzatore di eventi stretto dalla morsa di un Prestito da riconsegnare, cresciuto dai 10mila euro iniziali ai 190mila euro finali. Una cifra incredibile che l’imprenditore non ha potuto raccogliere per il tasso molto alto (600% all’inizio) e per un lockdown che ha praticamente annullato tutti gli eventi nel 2020, non permettendogli di raccogliere i soldi da ridare all’usuraio. Stretto dalla continue minacce e da una cifra che è cresciuta velocemente, l’uomo ha deciso di denunciare il fatto. Le indagini sono scattate ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Prestiti con undi interesse fino al, per questo è finito in manette un30enne a Caserta dopo ladi undistretto dalla morsa di unda riconsegnare, cresciuto dai 10mila euro iniziali ai 190mila euro finali. Una cifra incredibile che l’imprenditore non ha potuto raccogliere per ilmolto alto (600% all’inizio) e per un lockdown che ha praticamente annullato tutti glinel 2020, non permettendogli di raccogliere i soldi da ridare all’. Stretto dalla continue minacce e da una cifra che è cresciuta velocemente, l’uomo ha deciso dire il fatto. Le indagini sono scattate ...

