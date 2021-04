Pomodoro Petti, Codici: chiarire la qualità dei prodotti già in commercio (Di mercoledì 28 aprile 2021) La risposta dell'azienda Livorno Today ha riportato una nota della società Italian Food Spa , la quale ha comunicato che 'presenterà nei prossimi giorni tutta la documentazione più dettagliata e ... Leggi su helpconsumatori (Di mercoledì 28 aprile 2021) La risposta dell'azienda Livorno Today ha riportato una nota della società Italian Food Spa , la quale ha comunicato che 'presenterà nei prossimi giorni tutta la documentazione più dettagliata e ...

Advertising

fanpage : Una frode alimentare di enormi proporzioni - greenMe_it : Passata Petti nella bufera, storico maxi sequestro: spacciato per 100% italiano pomodoro che non lo era… - greenMe_it : #PassataPetti, la truffa più grande di Italia ci ricorda l’importanza di farci la salsa di pomodoro da soli… - OSpeleologo : RT @AndFranchini: Passata Petti, inquirenti: “Non è pomodoro italiano: è la più grande frode alimentare mai scoperta” - PatriziaOrlan11 : RT @RobertoMerlino1: A-lan tirane an pet ! (Piemontese) P.S. C’é bisogno della traduzione ? ?????? Passata Petti nella bufera, storico maxi se… -