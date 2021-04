Oggi sono le donne a pagare per prime il prezzo della crisi (Di mercoledì 28 aprile 2021) di Annalisa Dordoni* Le donne sono fra le prime a pagare il prezzo della crisi che accompagna la pandemia. Alcune hanno dovuto lasciare il lavoro, non lo trovano o hanno smesso di cercarlo. Molte lavorano da casa prendendosi cura, spesso da sole, della casa e dei figli, altre sono costrette a lavorare in presenza. I confini Oggi disintegrati tra vita privata, familiare e lavorativa hanno influenzato in particolare le donne e le madri, che hanno vissuto condizioni di stress, ansia e stanchezza persistente. Infatti, seppur nelle pratiche familiari le cose stiano cambiando e i padri inizino ad essere più presenti, in Italia il lavoro riproduttivo, domestico e di cura, non retribuito è ancora considerato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) di Annalisa Dordoni* Lefra leilche accompagna la pandemia. Alcune hanno dovuto lasciare il lavoro, non lo trovano o hanno smesso di cercarlo. Molte lavorano da casa prendendosi cura, spesso da sole,casa e dei figli, altrecostrette a lavorare in presenza. I confinidisintegrati tra vita privata, familiare e lavorativa hanno influenzato in particolare lee le madri, che hanno vissuto condizioni di stress, ansia e stanchezza persistente. Infatti, seppur nelle pratiche familiari le cose stiano cambiando e i padri inizino ad essere più presenti, in Italia il lavoro riproduttivo, domestico e di cura, non retribuito è ancora considerato ...

FrancescoBonif1 : Oggi sono stati denunciati 76 condannati per mafia che percepivano il #redditodicittadinanza. Un vero e proprio sch… - DadoneFabiana : E' vero, ci sono buoni e cattivi maestri e sul tema delle droghe si dicono troppe sciocchezze. Walter oggi non è st… - fattoquotidiano : Santoro a La7: “Oggi in tv il conformismo è ovunque. M5s? Mi sarei aspettato rivoluzione in Rai e invece si sono ac… - MaurizioTorchi2 : RT @GiancarloDeRisi: Da gennaio 2021 a oggi quasi 400mila immigrati hanno preso il Reddito o pensione di cittadinanza: 533€ in media a test… - gauss_b : pfizer, ieri fatte 61,734 (non definitivo) scorte 63,830 curioso per oggi. previsto arrivo. riescono anche a metter… -