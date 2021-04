Oggi è un altro giorno, Catherine Spaak fa una confidenza e Serena Bortone resta sconvolta e dice “ma questa è …” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Nella giornata di ieri, è stata mandata in onda una nuova puntata del programma Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone. Il programma va in onda tutti i giorni su Rai 1 a partire dalle ore 14. In ogni puntata intervengono diversi personaggi del mondo dello spettacolo, della musica, dello sport che si raccontano. Nella giornata di ieri ospite nel salotto di Serena Bortone c’à stata proprio lei, Catherine Spaak la famosa attrice francese che ha parlato non soltanto della sua vita privata, ma anche della sua carriera che è stata sicuramente ricca di grandi successi. Catherine Spaak ospite a Oggi è un altro giorno Ad un certo punto, ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 28 aprile 2021) Nella giornata di ieri, è stata mandata in onda una nuova puntata del programmaè un, condotto da. Il programma va in onda tutti i giorni su Rai 1 a partire dalle ore 14. In ogni puntata intervengono diversi personaggi del mondo dello spettacolo, della musica, dello sport che si raccontano. Nella giornata di ieri ospite nel salotto dic’à stata proprio lei,la famosa attrice francese che ha parlato non soltanto della sua vita privata, ma anche della sua carriera che è stata sicuramente ricca di grandi successi.ospite aè unAd un certo punto, ...

Advertising

CarloCalenda : La Corte dei conti convoca la Raggi per la gestione assurda delle partecipate. Tra l’altro critica la governance in… - AmiciUfficiale : Questo e tanto altro nella puntata di OGGI alle 16.10 su Canale 5, non mancate! #Amici20 - LegaSalvini : Oggi a Bologna, su questi assembramenti i compagni Letta e Speranza non avranno senz’altro nulla da dire, la bandie… - wallsxloueh : comunque qua dall'altro ieri che andavamo in giro coi cappotti a ieri e oggi che sono andata a scuola senza giubbotto - _mariafada : RT @fuoridallhype_: Abbiamo la conferma che Damiano e Francesco sono insieme due boni che manco ve lo dico e tra l’altro quest’ultimo oggi… -