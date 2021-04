Modella rapita: giudici, Michal non sapeva di estorsione (Di mercoledì 28 aprile 2021) "Alla luce di quanto emerge dagli atti" non può dirsi "adeguatamente dimostrata la consapevolezza", da parte di Michael Herba, che il sequestro della Modella inglese Chloe Ayling fosse avvenuto al ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 28 aprile 2021) "Alla luce di quanto emerge dagli atti" non può dirsi "adeguatamente dimostrata la consapevolezza", da parte di Michael Herba, che il sequestro dellainglese Chloe Ayling fosse avvenuto al ...

Ultime Notizie dalla rete : Modella rapita Modella rapita: giudici, Michal non sapeva di estorsione "Alla luce di quanto emerge dagli atti" non può dirsi "adeguatamente dimostrata la consapevolezza", da parte di Michael Herba, che il sequestro della modella inglese Chloe Ayling fosse avvenuto al fine di "renderla merce di scambio contro il prezzo della liberazione". Lo si legge nelle motivazioni della Corte d'Assise d'Appello di Milano che lo ...

