Milano: un arsenale di armi clandestine in casa, arrestato (Di mercoledì 28 aprile 2021) Milano, 28 apr. (Adnkronos) - La polizia di Milano ieri ha arrestato a Rho un 61enne incensurato, P.A., dopo aver scoperto che teneva in casa un arsenale di armi. Dovrà rispondere di detenzione di armi clandestine, detenzione di più armi comuni da sparo e munizionamento vario. Le perquisizioni in casa e nell'orto hanno portato gli agenti della Squadra Mobile e del commissariato Rho, insieme a unità cinofile anti esplosivo, a scoprire, tra gli attrezzi agricoli, quattro armi corte, alcune con matricola abrasa altre mancante, quattro armi lunghe, un'arma modificata con silenziatore e oltre 200 munizioni di vario calibro. Sono in corso approfondimenti investigativi affidati alla Polizia ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021), 28 apr. (Adnkronos) - La polizia diieri haa Rho un 61enne incensurato, P.A., dopo aver scoperto che teneva inundi. Dovrà rispondere di detenzione di, detenzione di piùcomuni da sparo e munizionamento vario. Le perquisizioni ine nell'orto hanno portato gli agenti della Squadra Mobile e del commissariato Rho, insieme a unità cinofile anti esplosivo, a scoprire, tra gli attrezzi agricoli, quattrocorte, alcune con matricola abrasa altre mancante, quattrolunghe, un'arma modificata con silenziatore e oltre 200 munizioni di vario calibro. Sono in corso approfondimenti investigativi affidati alla Polizia ...

