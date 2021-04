Miitopia | disponibile la Demo sul Nintendo eShop

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Annunciato lo scorso febbraio eda fine maggio, l’esclusiva perSwitchha visto arrivare unagratuita sulper presentarlo al pubblicoè un adorabile RPG sviluppato e pubblicato dauscito originariamente su3DS nel 2016 (prima in Giappone, l’anno dopo in tutto il resto del mondo). Nel corso delDirect di febbraio, l’azienda ne ha annunciata una nuova versione, o per meglio dire una vera e propria remastered, che arriverà in esclusiva perSwitch il prossimo 21 maggio. Nel gioco, dovremo impersonare (letteralmente!) i nostri Mii e prendere parte ad un’avventura il cui solo e unico scopo è quello di ...