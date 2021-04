Martina, morta per sfuggire a uno stupro. Il padre: “Adesso devono solo vergognarsi” (Di mercoledì 28 aprile 2021) L’ex leader dei camalli genovesi, padre della ragazza, non s’è mai arreso. «La polizia spagnola aveva insabbiato tutto per non rovinare l’immagine di Maiorca» Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 28 aprile 2021) L’ex leader dei camalli genovesi,della ragazza, non s’è mai arreso. «La polizia spagnola aveva insabbiato tutto per non rovinare l’immagine di Maiorca»

Advertising

rtl1025 : ?? È morta a 81 anni #Milva, la 'Rossa' della canzone italiana. Da tempo viveva nella casa in via Serbelloni, a Mil… - elvivalerio : RT @Teresat73540673: Chi ha costretto Martina a scappare?e se non fosse stata in pericolo non sarebbe scappata,né caduta,né morta! Sono col… - francoliver2 : RT @Teresat73540673: Chi ha costretto Martina a scappare?e se non fosse stata in pericolo non sarebbe scappata,né caduta,né morta! Sono col… - Gingio5 : Martina Rossi, la sentenza della Corte d'Appello: 3 anni ai due imputati per tentata violenza sessuale di gruppo… - AriellaAmie : RT @Teresat73540673: Chi ha costretto Martina a scappare?e se non fosse stata in pericolo non sarebbe scappata,né caduta,né morta! Sono col… -