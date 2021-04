“L’ho lasciata: ecco cosa mi faceva”. Claudio e Sabina, a poco dalla scelta a UeD è già finita (Di mercoledì 28 aprile 2021) Novità clamorosa per la coppia nata nel Trono Over di ‘Uomini e Donne’, composta da Sabina Ricci e Claudio Cervoni. I due, dopo essersi conosciuti approfonditamente, avevano deciso di lasciare il programma di Maria De Filippi perché avevano compreso di essersi innamorati. La decisione era stata assunta nello scorso mese di marzo. E a parlare in queste ore è stato lui, intervista da ‘Più Donna’. Ha spiegato nei dettagli cosa è successo in queste settimane tra loro. In quel periodo avevano fatto una scelta inaspettata, con tanto di petali rossi come già avevano fatto Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, l’amore dei quali va a gonfie vele mentre Ida Platano medita il ritorno in studio. Un momento particolarmente toccante quello di Sabina e Claudio tanto che Gianni Sperti si era ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 28 aprile 2021) Novità clamorosa per la coppia nata nel Trono Over di ‘Uomini e Donne’, composta daRicci eCervoni. I due, dopo essersi conosciuti approfonditamente, avevano deciso di lasciare il programma di Maria De Filippi perché avevano compreso di essersi innamorati. La decisione era stata assunta nello scorso mese di marzo. E a parlare in queste ore è stato lui, intervista da ‘Più Donna’. Ha spiegato nei dettagliè successo in queste settimane tra loro. In quel periodo avevano fatto unainaspettata, con tanto di petali rossi come già avevano fatto Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, l’amore dei quali va a gonfie vele mentre Ida Platano medita il ritorno in studio. Un momento particolarmente toccante quello ditanto che Gianni Sperti si era ...

