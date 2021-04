La denuncia di Fabiola: "Non ho una taglia 38, non posso fare la commessa" (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il post di denuncia pubblicato da Fabiola su Facebook non è passato inosservato. Lei, ragazza di 24 anni “con sogni e aspirazioni come tutti i ragazzi della sua età”, cerca lavoro per creare la sua indipendenza ma si imbatte in un mondo che, racconta, guarda al tuo aspetto fisico, al tuo peso per la precisione, più che alle tue competenze, e pensa di poter non corrispondere un compenso equo facendo leva sulla voglia di lavorare. Si sarebbe imbattuta in tutto questo Fabiola qualche giorno fa a Crotone, dopo un giorno di prova come commessa in un negozio di casalinghi, secondo quanto racconta lei stessa. La giornata di Fabiola “Premetto che sono una ragazza in carne e vesto una 52 e non una 38”, scrive Fabiola quasi sentendosi in obbligo di dover specificare cosa segna la sua bilancia ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il post dipubblicato dasu Facebook non è passato inosservato. Lei, ragazza di 24 anni “con sogni e aspirazioni come tutti i ragazzi della sua età”, cerca lavoro per creare la sua indipendenza ma si imbatte in un mondo che, racconta, guarda al tuo aspetto fisico, al tuo peso per la precisione, più che alle tue competenze, e pensa di poter non corrispondere un compenso equo facendo leva sulla voglia di lavorare. Si sarebbe imbattuta in tutto questoqualche giorno fa a Crotone, dopo un giorno di prova comein un negozio di casalinghi, secondo quanto racconta lei stessa. La giornata di“Premetto che sono una ragazza in carne e vesto una 52 e non una 38”, scrivequasi sentendosi in obbligo di dover specificare cosa segna la sua bilancia ...

Advertising

TerrinoniL : “Sei troppo grassa per fare la commessa”, la denuncia di Fabiola - SkyTG24 : La denuncia di Fabiola: 'Non ho una taglia 38, non posso fare la commessa' -